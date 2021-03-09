У Кропивницькому стався вибух, а після нього пожежа – фото, відео
У багатоповерхівці в Кропивницькому стався вибух. Двоє людей постраждали, їх забрали до лікарні.
Джерело:ДСНС
Рятувальникам довелося евакуювати з будинку 7 людей. На щастя, ніхто не загинув, а вогонь вдалося швидко приборкати.
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Що відомо про вибух
- Близько 20 години 9 березня до ДСНС надійшло повідомлення про вибух.
- Він стався у однокімнатній квартирі на 2-му поверсі на вулиці Юрія Коваленка, 7.
- Опісля вибуху виникла пожежа, вогонь поширився квартирою.
- За 20 хвилин вогонь локалізували, ще через 20 – пожежу ліквідували.
- У результаті вибуху постраждали двоє людей, їх шпиталізували.
- До приборкання пожежі залучили 20 рятувальників та 7 одиниць техніки.
- Щодо того, чому стався вибух – офіційної інформації наразі немає.
- Причину вибуху та пожежі встановлюють фахівці.
Пожежа після вибуху у Кропивницькому: дивіться відео
Евакуація мешканців будинку / Фото ДСНС
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