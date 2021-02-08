У Кропивницькому попрощалися з лікаркою, яка загинула під час пожежі у лікарні: фото
У Кропивницькому 7 лютого відбулася церемонія поховання анестезіолога Ольги Гліви. 26-річна дівчина загинула під час пожежі у запорізькій лікарні 4 лютого.
Джерело:Кропивницька міська рада
Раніше з Ольгою попрощалися у Запоріжжі. Це сталося у Театрі юного глядача.
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Як відбувалася церемонія поховання
Дівчину поховали на Арнаутівському цвинтарі в її рідному Кропивницькому. З Ольгою попрощалися біля будинку, де минуло її дитинство та юність. Провести молоду лікарку прийшли близькі, сусіди та медична спільнота міста.
У Кропивницькому попрощалися з Ольгою Глівою / Фото Кропивницької міської ради
Пожежа у запорізькій лікарні: головне
- Пожежа трапилася вночі проти 4 лютого у реанімаційному відділенні інфекційної лікарні.
- Внаслідок трагедії загинуло 4 людей, ще 2 постраждали.
- Попередня причина пожежі – вибух апарату ШВЛ.
- Правоохоронці затримали відповідального за пожежну безпеку у лікарні.
Зауважимо, що Ольга тільки у 2020 році закінчила інтернатуру Запорізького медичного університету.
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