У Кропивницькому 7 лютого відбулася церемонія поховання анестезіолога Ольги Гліви. 26-річна дівчина загинула під час пожежі у запорізькій лікарні 4 лютого.

Раніше з Ольгою попрощалися у Запоріжжі. Це сталося у Театрі юного глядача.

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Як відбувалася церемонія поховання

Дівчину поховали на Арнаутівському цвинтарі в її рідному Кропивницькому. З Ольгою попрощалися біля будинку, де минуло її дитинство та юність. Провести молоду лікарку прийшли близькі, сусіди та медична спільнота міста.

У Кропивницькому попрощалися з Ольгою Глівою / Фото Кропивницької міської ради

Зверніть увагу! Коли у лікарні Запоріжжя виникла пожежа Ольга намагалася врятувати пацієнта.