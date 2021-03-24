Криза в КСУ триває: які фатальні рішення можуть розглянути судді найближчим часом

Представник Володимира Зеленського в КСУ Федір Веніславський сказав, що ніякої кризи з Конституційним судом немає. Правда?

Цікаво, що змінилося з тих пір, як в жовтні КСУ 11 голосами з 15 розвалив електронне декларування, підірвав повноваження НАЗК і скасував відповідальність за неправдиві декларування?

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Конституційна криза тільки поглиблюється і ось чому

Нагадаю, тоді Зеленський сказав, що це рішення – "змова частини старих еліт і олігархів проти президента" і проти країни і що це "чорти з пекла повилізали", а секретар РНБО Данілов – що на суддів впливає РФ.

До цього всього додалося ще:

– скандал з "плівками Тупицького", де вся країна почула, як голова КСУ Тупицький скаржитися, що в суді "х*р копейку кто дайот" і допомагає в корупційних оборудках";

– скандал з призначенням ставленика президентського представника до КСУ в обхід конституційної конкурсної процедури і майже призначення в політичний спосіб до КСУ делегата від судової мафії;

– скандал з повною відсутністю реакції на висновки Венеційки і G7, які рекомендували запровадити конкурсну процедуру добору до КСУ, про які сам Зеленський і попросив, але не виконує;

– скандал з майже звільненням заступника голови КСУ Головатого, коли виявилося, що "відсторонений" Зеленським Тупицький як ні в чому не бувало скликає пленарне засідання, визначає порядок деннний і намагається звільнити Головатого, одного з 4х суддів, що не голосували за ганебне рішення жовтня 2020 року.

Досі нікого не звільнили і не покарали: що на кону

До всього цього сам Веніславський відкрито виступає за визнання неконституційним закону про люстрацію (бо під люстрацією його рідний брат-прокурор, високопосадовець часів Януковича, конфлікт інтересів – ні, не чули). І можна цілком собі уявити як голосуватиме щодо закону "Про очищення влади" його ставленик Кичун, призначений недавно до КСУ "слугами" і людьми Коломойського.

До речі Реформа КСУ: Венеціанська комісія надала висновок щодо закону

А крім люстрації в КСУ на розгляді серед іншого:

Антикорупційний суд;

Закон про ринок землі;

Закон про мову;

Закон про фонд гарантування вкладів фізичних осіб, скасування якого повністю покладе фінансову систему держави, але допоможе Коломойському повернути Приватбанк.

І розгялають це все в закритому режимі ті самі 11 "чортів з пекла" що "бахнули" е-декларування, плюс один слуга.

Ніхто не звільнений.

Ніщо не розслідувано.

Ніхто не притягнутий до відповідальності.

Жодні процедури щодо КСУ не змінені.

Але кризи немає.

Що змінилося?

Чорти залізли назад у пекло? Змова старих еліт відміняється? РФ передумала здійснювати вплив на суддів КСУ і ви побачили в її очах мир?

Пане Веніславський, і ,пане Зеленський. Що змінилося, що "немає підстав говорити про кризу"?