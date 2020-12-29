Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. Такий указ він підписав 29 грудня.

Документ оприлюднений на сайті глави держави. Згідно з ним, Кривоноса направили у розпорядження Міністерства оборони.

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Звільнити Кривоноса Сергія Григоровича з посади заступника секретаря Ради національної безпеки й оборони України та направити його у розпорядження Міністерства оборони,

– мовиться в указі №604/2020.

Кривоноса призначили заступником секретаря РНБО у березні 2019 року. Зробив це ще тодішній президент Петро Порошенко. Окрім того, Кривонос був призначений головою комісії з військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також – керівником міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави. Втім, у листопаді 2019 року новий глава держави Володимир Зеленський звільнив його з цих посад.

Тоді у РНБО це пояснили перерозподілом функціональних обов'язків і заявили, що Кривонос залишається на посаді заступника секретаря відомства, а також додали, що за необхідності його можуть повернути в розпорядження Міноборони. Зрештою, – так і сталося.

Критика Зеленського

Цікаво, що звільнення Кривоноса відбулося фактично відразу після його критичних заяв на адресу президента Зеленського. Так, Зеленський в інтерв’ю заявив, що при повномасштабному наступі Росії, буде "велика війна". Тоді, за переконанням президента, доведеться мобілізувати всіх: і чоловіків, і жінок.

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Кривонос розкритикував такі припущення. Він заявив, що реалізувати це буде практично не можливо. Крім того, за словами генерала, перед мобілізацією людей потрібно навчити, адже "ми не м'ясом воюємо".

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