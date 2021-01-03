Президент України Володимир Зеленський ухвалив 2 рішення, які якнайкраще демонструють його цінності та цілі. В кінці 2020 року він звільнив з Ради Національної безпеки генерала Сергія Кривоноса.

А вже наступного дня Зеленський руками прокурорів Венедіктової фактично розвалив розслідування корупційних дій заступника керівника свого офісу Олега Татарова. Детальніше – у відеоблозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Дивовижний послужний список

Татаров – це той прислужник Януковича, який на камери розповідав, що це майданівці в потилиці один одному стріляють (а "беркутня" ні в чому не винна).

Декілька слів про біографію звільненого Сергія Кривоноса:

командир полку спецпризначення ЗСУ;

організатор оборони Краматорського аеродрому;

очільник Управління спецоперацій Генштабу;

перший заступник командувача Сил спецоперацій ЗСУ.

Я вважаю, що це вражаючий послужний список. Проте Кривоноса Зеленський з посади звільнив, а Татарова не тільки залишив від посади – від в'язниці за корупційний злочин майже "відмазав".



Сергій Кривонос / Фото пресслужби РНБО

Як пояснити дії Зеленського

Чому так? Що рухає президентом? Як пояснити аж настільки, пробачте, неадекватну поведінку? Обговорімо навіть не мої думки чи припущення, а офіційну комунікацію Офісу Президента щодо цього.

Отже, офіс Зеленського пояснив звільнення генерала Кривоноса тим, що він "не командний гравець". Добре, що Татаров настільки одна з Зеленським команда, що його президент "відмазує" від закону на очах все менше здивованих і України, і Заходу.

Якщо говорити прямо, то все-таки держава – це правила і відповідальність. Не можна бути при посаді в державі й водночас відверто руйнувати зсередини саму суть держави,

– зазначив радник керівника офісу Зеленського.

Держава – це правила і відповідальність, чоловік каже, розумієте?

Розвалення розслідування корупції

За вказівкою Зеленського, наплювавши на прямі норми закону, Татарова "відмазують":

► генпрокурорка президента;

► захищена президентом судова наволоч (від суду Печерського до Суду Верховного);

► президентський міністр МВС;

► а також Офіс Президента повним складом.

Шабаш безкарності

До речі, про роль офісу Зеленського в усьому цьому "шабаші безкарності". Якось вони намагалися вгамувати скандал навколо захисту Татарова. Навіть заявили, що заступник Єрмака написав "заяву про тимчасове зупинення своїх службових обов'язків". Цю новину як переможну розтрубило низка медіа.



Олег Татаров / Фото МВС України

Річ у тому, що не існує жодних призупинень окремих службових обов'язків, натомість єдині легальні інструменти усунути вплив Татарова – це відсторонення та звільнення. Водночас на сайті ОП не оприлюднено жодних указів про його відсторонення чи звільнення.

Офіс Зеленського збрехав українцям

А це означає, що Татаров залишався і залишається на посаді заступника Єрмака з усіма відповідними ресурсами впливу. Ресурсами, якими він, дякуючи президенту, сповна скористався.

Так от, коли ми про все це написали, то фанати Зеленського натовпами прибігали в соціальні мережі та звинувачували в брехні. Проте вже в кінці 2020 року, заскочений журналістами, Татаров був змушений визнати, що ми мали рацію. Я зацитую: "Я працюю заступником голови ОП, ніхто мене не звільняв…".

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Іншими словами офіс Зеленського збрехав українцями, намагаючись зам'яти корупційний скандал. "Але навіщо нам якийсь Офіс Президента? Це ж не особисто сам Зеленський", – можуть сказати його захисники. Ну добре, перейдімо до публічної позиції Володимира Зеленського.

Публічна позиція президента

Загалом Зеленський не проти того, що заступник керівника його офісу (Татаров) допомагав красти на житлі для військовослужбовців.

Я викликав Єрмака і сказав: "Якщо історія хоча б жодним словом пов'язана з його роботою тут, попроси людину піти". Потім ми дізнаємося, що мовиться про 2017 рік,

– казав Зеленський.

Ви тільки вдумайтеся в ці слова. Виходить, Зеленському цілком нормально з тим, що заступнику керівника його офісу пред'являють допомогу в обкраданні військових на будівництві їх житла.

Це для президента взагалі не проблема, бо, бачите, відбувалося не за його каденції. Якщо Зеленський насправді так думає, то я пропоную йому педофіла у власний офіс призначити. Скажімо, на посаду уповноваженого в справах дітей? А чому ні? Він же педофілом раніше був, а не за каденції Зеленського.

Заміна прокурорів Венедіктовою

І це ще не всі цитати президента на цю тему, які я для вас приготував. Ще Зеленський взагалі заявив, що в справі Татарова, цитую: "Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили".



Які рішення характеризують Зеленського / Фото Picture Alliance

Ну, по перше, спочатку рішенням суду взяли під варту. Потім дійсно відпустили. Але знаєте чому? Бо Венедіктова двічі замінювала групу прокурорів, чим процесуально змусила суд відпустити підозрюваного.

А потім її прокурор вже з третьої групи відкликав клопотання про арешт фігурантів цієї справи, зокрема про арешт Татарова. Тож людей в цій справі відпустили саме через неадекватні дії генпрокурорки Зеленського.

"Верхівка хабарів не бере"

І остання на сьогодні цитата Зеленського: "Всі визнають, зокрема британські та американські розвідки, що "верхівка" нашої країни хабарів не бере. Тому ми рукопожатні".

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Дійсно, і розвідки, і політичний провід Західних країн добре знають, хто, скільки, і за що в нашій країні бере. А ось протокольна "рукопожатність" нічого спільного не має ні з повагою, ні з бажанням будувати стосунки.