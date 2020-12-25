Сергій Кривонос пропонує законодавчо закріпити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони. Мовиться про службу без відриву від місця постійного проживання.

Що сказав Кривонос

Заступник секретаря РНБО генерал-майор Кривонос наполягає на закріпленні такої можливості в законопроєкті Про територіальну оборону (№ 4504), співавтором якого він є. Про це військовий повідомив у інтерв'ю НВ.

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За його словами, використання строкової служби у Збройних силах це "переважно служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення".

Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: "а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці",

– наголосив Кривонос.

Тому Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони. Зокрема, проходити підготовку у вихідні та без відриву від дому і роботи.

Що пропонує генерал-майор:

Впродовж перших 3 років людина, яка не має жодної підготовки, проходить навчання у батальйоні.

Після того вона отримує військово-облікову професію.

Далі ще 2 роки необхідно проходити військову службу впродовж 45 – 48 діб на рік у вихідні.

"Так людина віддає те, що в неї вкладено. Ми повинні отримати віддачу. Це достатньо мотивує людей", – додав Кривонос.

До теми Завдання можна виконати, – Кривонос про те, чи готові ЗСУ взяти в полон ватажків ОРДЛО

Дозвіл на зберігання зброї вдома

У законопроєкті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну підготовку і служать в батальйонах, зберігати вдома зброю.

Наш законопроєкт пропонує дозволити мати зброю навченому і перевіреному особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція,

– зауважив військовий.

За його словами, зброя зберігатиметься в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства.