Кривонос пропонує дозволити призовникам служити вдома та зберігати зброю
Сергій Кривонос пропонує законодавчо закріпити можливість для призовників проходити строкову службу не в армії, а в батальйонах територіальної оборони. Мовиться про службу без відриву від місця постійного проживання.
Що сказав Кривонос
Заступник секретаря РНБО генерал-майор Кривонос наполягає на закріпленні такої можливості в законопроєкті Про територіальну оборону (№ 4504), співавтором якого він є. Про це військовий повідомив у інтерв'ю НВ.
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За його словами, використання строкової служби у Збройних силах це "переважно служба рабів, яких використовують не за призначенням, а як підрозділ забезпечення".
Це залежить, звичайно, від командирів. Деякі командири зацікавлені, а деякі не зацікавлені: "а, прибирайте територію, ходіть в наряди, але не навчайтесь як військові фахівці",
– наголосив Кривонос.
Тому Кривонос пропонує дозволити чоловікам призовного віку нести службу в батальйонах територіальної оборони. Зокрема, проходити підготовку у вихідні та без відриву від дому і роботи.
Що пропонує генерал-майор:
- Впродовж перших 3 років людина, яка не має жодної підготовки, проходить навчання у батальйоні.
- Після того вона отримує військово-облікову професію.
- Далі ще 2 роки необхідно проходити військову службу впродовж 45 – 48 діб на рік у вихідні.
"Так людина віддає те, що в неї вкладено. Ми повинні отримати віддачу. Це достатньо мотивує людей", – додав Кривонос.
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Дозвіл на зберігання зброї вдома
У законопроєкті передбачається право чоловіків, які пройшли відповідну підготовку і служать в батальйонах, зберігати вдома зброю.
Наш законопроєкт пропонує дозволити мати зброю навченому і перевіреному особовому складу територіальної оборони для зберігання вдома. І це нормальна позиція,
– зауважив військовий.
За його словами, зброя зберігатиметься в сейфах, під сигналізацією, відповідно до вимог чинного законодавства.
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