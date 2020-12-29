Дякую президенту за новорічний подарунок, – Кривонос про своє звільнення
Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вже прокоментував своє звільнення. Він подякував Президенту України Володимиру Зеленському і назвав це "новорічним подарунком".
Сергій Кривонос зазначив, за станом на 29 грудня 2020 року на сайті Верховної Ради зареєстрований лише 1 законопроєкт про територіальну оборону України. Він є його співавтором, про це написав на власній фейсбук-сторінці.
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Попри це, на сайті Президента України з'явився указ про його звільнення з РНБО.
Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую Президенту України за новорічний подарунок,
– зазначив Кривонос у дописі.
Що цьому передувало
- Указ про звільнення Кривоноса з'явився на сайті Президента України 29 грудня.
- Цікавим є те, що це трапилось відразу після того, як Кривонос публічно критикував Володимира Зеленського.
- Річ у тім, що президент в інтерв'ю заявляв про "велику війну" та "мобілізацію усіх: і чоловіків, і жінок". Мовилось, що це станеться тоді, коли Росія наступить повномасштабно.
- Водночас Кривонос розкритикував заяву президента. За його словами, людей перед мобілізацією необхідно вчити, адже "ми не м'ясом воюємо".
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