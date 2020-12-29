Ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос вже прокоментував своє звільнення. Він подякував Президенту України Володимиру Зеленському і назвав це "новорічним подарунком".

Сергій Кривонос зазначив, за станом на 29 грудня 2020 року на сайті Верховної Ради зареєстрований лише 1 законопроєкт про територіальну оборону України. Він є його співавтором, про це написав на власній фейсбук-сторінці.

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Попри це, на сайті Президента України з'явився указ про його звільнення з РНБО.

Можна звільнити людину з посади, але людину з людини не звільнити! Дякую Президенту України за новорічний подарунок,

– зазначив Кривонос у дописі.

Що цьому передувало