Майже не рухалася та голодувала: у Кривому Розі знайшли 15-річну дівчинку, яка важить 9 кіло

Дівчинку-підлітка, яка перебувала у жахливому стані, знайшли поліцейські в одній з квартир двоповерхівки у Кривому Розі. 15-річна дівчинка майже не розмовляла та не рухалася.
Джерело: 34 канал
Дівчинка із синдромом Дауна та хвора на церебральний параліч мешкала разом зі своєю 47-річною матір'ю, а також старшою сестрою. Дорослі члени сім'ї не працювали.
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Дитину поліцейські віддали медикам. Вона отримує лікування, самостійно харчується та добре себе почуває.
Горе-матері, що виховувала дитину, загрожує до 5 років позбавлення волі за невиконання батьківських обов'язків. Дівчинку після лікування можуть передати до спеціалізованого закладу.
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