Дівчинку-підлітка, яка перебувала у жахливому стані, знайшли поліцейські в одній з квартир двоповерхівки у Кривому Розі. 15-річна дівчинка майже не розмовляла та не рухалася.

Джерело: 34 канал

Дівчинка із синдромом Дауна та хвора на церебральний параліч мешкала разом зі своєю 47-річною матір'ю, а також старшою сестрою. Дорослі члени сім'ї не працювали.

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Жили вони за соціальні виплати.

Стан середньої важкості

Поліцейські знайшли дитину під час рейду. Коли вони побачили дівчинку, одразу зрозуміли, що їй потрібна допомога медиків.

Як з'ясувалося, 15-річна Богдана спала у ліжку без ковдри та подушки. У квартирі була суцільна антисанітарія.

Крім того, помешкання вже довгий час було відключене від опалення та електроенергії.

Дитину поліцейські віддали медикам. Вона отримує лікування, самостійно харчується та добре себе почуває.

Горе-матері, що виховувала дитину, загрожує до 5 років позбавлення волі за невиконання батьківських обов'язків. Дівчинку після лікування можуть передати до спеціалізованого закладу.

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