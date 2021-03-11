У Кривому Розі 10 березня педофіл напав на 10-річну дівчинку. Він слідкував за нею до під’їзду, а коли дитина зайшла у ліфт, негідник напав на неї й намагався зґвалтувати.

Дівчинка дивом вибралась з ліфта на своєму поверсі, здійняла галас й коли двері відкрив її батько, педофіл втік. Проте його вдалось швидко знайти та заарештувати.

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Дівчинку педофіл "обрав" коли вона вийшла з транспорту. Негідник пішов за дитиною до під’їзду, ускочив за нею туди й напав.

Це сталось ввечері в районі "Східний-3". Педофіл потрапив на камери спостереження, завдяки цьому його й вдалось ідентифікувати та затримати.

У Кривому Розі педофіл напав на 10-річну дівчинку: дивіться відео

Виявилось, що чоловік вже потрапляв у поле зору правоохоронців – його не раз помічали біля дитячих майданчиків.

Мешканці мікрорайону були свідками затримання педофіла / Фото "Первого городского"

Будинок, у якому стався напад / Фото "Первого городского"