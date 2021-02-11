У Кривому Розі водій легковика перерізав собі артерію та скерував машину у стовп: фото

Джерело:Перший Криворізький
Смертельний інцидент стався ввечері 11 лютого на вулиці Транспортній у Кривому Розі. 27-річний чоловік вкоротив собі віку після конфлікту з дівчиною.
За даними місцевих ЗМІ, Chevrolet на швидкості врізався в електроопору, а всередині автівки у цей час перебувала жінка та вже померлий водій.
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Водій міг бути під наркотиками / Фото "Першого Криворізького"
Вже некерована автівка влетіла у стовп. За словами дівчини, померлий міг перебувати під дією наркотичних речовин.
Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, наразі невідомо.
Чоловік зарізав себе ножем / Фото "Першого Криворізького"