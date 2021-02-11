У Кривому Розі водій легковика перерізав собі артерію та скерував машину у стовп: фото

Смертельний інцидент стався ввечері 11 лютого на вулиці Транспортній у Кривому Розі. 27-річний чоловік вкоротив собі віку після конфлікту з дівчиною.

За даними місцевих ЗМІ, Chevrolet на швидкості врізався в електроопору, а всередині автівки у цей час перебувала жінка та вже померлий водій.

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На місці події працюють слідчі, які з'ясовують всі обставини інциденту.

Напав на пасажирку



Водій міг бути під наркотиками / Фото "Першого Криворізького"

За попередніми даними, між водієм-власником Chevrolet та його дівчиною виникла сварка.

Тоді чоловік дістав ніж та спробував напасти на жінку.

Згодом він почав наносити рани собі, порізавши руки, груди та шию.

Коли ж ніж перерізав артерію, водій почав стікати кров'ю та досить швидко помер.

Вже некерована автівка влетіла у стовп. За словами дівчини, померлий міг перебувати під дією наркотичних речовин.

Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, наразі невідомо.



Чоловік зарізав себе ножем / Фото "Першого Криворізького"