У Кривому Розі стався обвал будівлі: один чоловік загинув, є постраждалі – фото, відео
На вулиці Ферганській у Кривому Розі у ніч на 28 грудня обвалився будинок. У результаті інциденту загинув чоловік, ще 2 госпіталізували з травмами.
Обвал будинку у Кривому Розі: деталі
Повідомлення про руйнування будівлі на вулиці Ферганській Металургійного району міста Кривий Ріг надійшло до рятувальників 26 грудня о 00:26. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Надзвичайники одразу вирушили на місце інциденту.
Їм вдалося з'ясувати, що з невідомих причин сталося руйнування перекриття між 1 поверхом та підвалом 2-поверхової будівлі, яку не використовують.
Є жертва та постраждалі
Внаслідок руйнування під завалами опинились 2 чоловіків – особи без постійного місця проживання.
Рятувальникам вдалося витягти їх звідти. Потерпілі перебували у свідомості, за допомогою медичних нош їх транспортували до автомобіля швидкої. Госпіталізували чоловіків до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.
На жаль, у завалах знайшли й тіло чоловіка.
Причину руйнації наразі встановлюють.
До слова, на місці події працювали 5 рятувальників, а також 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.
Обвал будівлі у Кривому Розі: Фото ДСНС, "Первый городской"
Внаслідок обвалу будівлі у Кривому Розі загинув чоловік, є потерпілі: відео
Трагічний інцидент трапився на вулиці Ферганській: дивіться карту
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