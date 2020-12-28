На вулиці Ферганській у Кривому Розі у ніч на 28 грудня обвалився будинок. У результаті інциденту загинув чоловік, ще 2 госпіталізували з травмами.

Обвал будинку у Кривому Розі: деталі

Повідомлення про руйнування будівлі на вулиці Ферганській Металургійного району міста Кривий Ріг надійшло до рятувальників 26 грудня о 00:26. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Надзвичайники одразу вирушили на місце інциденту.

Їм вдалося з'ясувати, що з невідомих причин сталося руйнування перекриття між 1 поверхом та підвалом 2-поверхової будівлі, яку не використовують.

Є жертва та постраждалі

Внаслідок руйнування під завалами опинились 2 чоловіків – особи без постійного місця проживання.

Рятувальникам вдалося витягти їх звідти. Потерпілі перебували у свідомості, за допомогою медичних нош їх транспортували до автомобіля швидкої. Госпіталізували чоловіків до травматологічного відділення Криворізької міської лікарні №1. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

На жаль, у завалах знайшли й тіло чоловіка.

Причину руйнації наразі встановлюють.

До слова, на місці події працювали 5 рятувальників, а також 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки.

Важливо! Місцеве видання "Первый городской" пише, що в будівлі у момент обвалу було 4 людей, тому пошуки ще одного тривають. Там також уточнили, що потерпілим приблизно 50 років. В одного із них перелом плеча та гематоми.

Обвал будівлі у Кривому Розі: Фото ДСНС, "Первый городской"

Внаслідок обвалу будівлі у Кривому Розі загинув чоловік, є потерпілі: відео

Трагічний інцидент трапився на вулиці Ферганській: дивіться карту