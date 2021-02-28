В одній зі шкіл Кривого Рогу троє дівчат жорстоко побили однолітку. Школярки спочатку поставили дівчину на коліна, а потім почали завдавати ударів.

Інцидент між 10-класницями трапився 26 лютого на території Металургійного району. Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом побиття.

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Школярки поставили дівчину на коліна і змусили просити вибачення

Відео опублікував місцевий активіст і блогер Олексій Таймурзін. На початку ролику школярка стоїть на колінах перед кривдницями і просить вибачення. Одна з дівчат відповіла, що не вибачає і вдарила її в обличчя.

Згодом вони повалили її на землю і почали жорстко бити. Постраждала намагалася відповісти своїм одноліткам, зокрема, просила перестати її чіпати.

Розправу на відео знімали інші підлітки, які спостерігали за побиттям.

Зверніть увагу! Відеоролик містить нецензурні висловлювання

Поліція відкрила провадження за фактом побиття

Поліція попередньо встановила, що конфлікт між дівчатами стався через хлопця. Правоохоронці вже встановили імена учасників інциденту. Наразі проводяться відповідні слідчі дії і триває досудове розслідування.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про умисне завдання легких тілесних ушкоджень.