Черговий мовний скандал: у Кривому Розі працівниця "Укрпошти" відмовилася говорити українською
У Кривому Розі на Дніпропетровщині співробітниця "Укрпошти" відмовилася обслуговувати клієнта українською. Ба більше, жінка на робочому місці перебувала без маски.
Джерело:Спільнота "Баба і кіт" у фейсбуці
Скандал зафільмував клієнт, якого відмовлялися обслуговувати українською. Почалося відео із різкої заяви жінки, що її не мають права знімати.
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Мовний скандал у Кривому Розі: подробиці
Варто відзначити: протягом усього конфлікту, зафіксованого на відео, працівниця "Укрпошти" говорила виключно російською. І на її переконання, мала право це робити. На вимогу клієнта назвати своє ім'я та прівзище, жінка нервово кричала, що чоловік не має права вимагати її називатися.
Коли ж чоловік сказав, що відправить це відео керівництву "Укрпошти", працівниця сказала, що розповість у суді, що їй погрожували.
Я розмовляю на тій мові, на якій мені зручно. Мені ніхто і ніколи ні на якій мові не забороняв розмовляти,
– зазначила працівниця "Укрпошти".
Жінка обурювалася, що її знімають та вимагала сховати телефон. Зрештою вона зателефонувала у поліцію і вимагала, аби правоохоронці заборонили відвідувачу вести зйомку.
Окремою заувагою автор відео відзначив те, що працівниця за стійкою із фірмовим бейджем, весь час була без захисної маски на обличчі.
У спільноті зазначили: історія закінчилася поліцією, однак не надали подробиць. Офіційних коментарів про інцидент наразі немає. Також невідомо, чи наклали на жінку адмінпротокол за порушення карантинних норм.
Мовний скандал на "Укрпошті" у Кривому Розі – дивіться відео
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