У Кривому Розі на Дніпропетровщині співробітниця "Укрпошти" відмовилася обслуговувати клієнта українською. Ба більше, жінка на робочому місці перебувала без маски.

Скандал зафільмував клієнт, якого відмовлялися обслуговувати українською. Почалося відео із різкої заяви жінки, що її не мають права знімати.

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Мовний скандал у Кривому Розі: подробиці

Варто відзначити: протягом усього конфлікту, зафіксованого на відео, працівниця "Укрпошти" говорила виключно російською. І на її переконання, мала право це робити. На вимогу клієнта назвати своє ім'я та прівзище, жінка нервово кричала, що чоловік не має права вимагати її називатися.

Коли ж чоловік сказав, що відправить це відео керівництву "Укрпошти", працівниця сказала, що розповість у суді, що їй погрожували.

Я розмовляю на тій мові, на якій мені зручно. Мені ніхто і ніколи ні на якій мові не забороняв розмовляти,

– зазначила працівниця "Укрпошти".

Жінка обурювалася, що її знімають та вимагала сховати телефон. Зрештою вона зателефонувала у поліцію і вимагала, аби правоохоронці заборонили відвідувачу вести зйомку.

Окремою заувагою автор відео відзначив те, що працівниця за стійкою із фірмовим бейджем, весь час була без захисної маски на обличчі.

Нагадаємо, що за правилами карантину, у громадських місцях, серед яких зокрема пошта і крамниця, усі повинні перебувати у масках.

У спільноті зазначили: історія закінчилася поліцією, однак не надали подробиць. Офіційних коментарів про інцидент наразі немає. Також невідомо, чи наклали на жінку адмінпротокол за порушення карантинних норм.

Мовний скандал на "Укрпошті" у Кривому Розі – дивіться відео



Що робити, якщо вас не хочуть обслуговувати українською / Інфографіка 24 каналу

Важливо! Уся сфера обслуговування в Україні з 16 січня 2021 перейшла на українську мову. Це означає, що до відвідувачів та клієнтів мають звертатися виключно українською, хіба що ті попросять звертатися до них іншою мовою. Більше про те, як захистити своє право на обслуговування українською, читайте за цим посиланням.