У Кривому Розі літнє подружжя зачинилось у ванній: їх визволяли рятувальники

У Кривому Розі на вулиці Співдружності, 107 стався прикрий інцидент – літнє подружжя зачинилось у ванній. Пенсіонери не могли звідти вийти. На допомогу викликали рятувальників.

На місцевих сайтах зазначають, що це сталось випадково. Чоловіку 77 років, а його дружині – 79.

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Ймовірно, що подружжя захопило із собою мобільний телефон, адже про безвихідну ситуацію стало відомо їх доньці. Вона викликала рятувальників.

Зламали двері ломом

За допомогою лома надзвичайники відчинили вхідні двері до квартири та визволили з ванної пенсіонерів. На щастя, з ними усе добре.