Правоохоронці Кривого Рогу затримали підозрюваного у вбивстві 34-річного місцевого мешканця. Злочин стався 20 січня у Довгинцівському районі міста.

Обгоріле тіло чоловіка знайшов біля одного з покинутих будинків випадковий перехожий. Він одразу звернувся до правоохоронців, повідомили у пресслужбі поліції Кривого Рогу.

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Підозрюваного у позбавленні чоловіка життя вже знайшли та затримали.

Що відомо про вбивство у Кривому Розі

За даними слідчих, між загиблим та його 23-річним знайомим стався конфлікт, під час якого постраждалий отримав кілька ударів по голові. Від них чоловік помер на місці події.

Сталося все у будинку померлого.

Після скоєння злочину чоловік загорнув тіло у простирадло, завантажив до машини та відвіз на вулицю Петриківську.

Там зловмисник підпалив тіло та поїхав.

Менш ніж за добу поліціянти встановили особу підозрюваного та затримали його. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі за статтею про навмисне вбивство. Якщо, звісно, слідчі зберуть достатню кількість доказів та провину затриманого доведуть в суді.