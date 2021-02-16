У Кривому Розі чоловік "мінував" квартиру батьків Зеленського
Ввечері 15 лютого до поліції зателефонував чоловік і сказав, що планує підірвати будинок у Металургійному районі Кривого Рогу. Саме у ньому мешкають батьки Володимира Зеленського.
Джерело:24 канал
Нацполіція Дніпропетровщини повідомила: після того, як впевнилися, що за вказаною адресою "мінувальника" ніякої вибухівки немає і життю людей нічого не загрожує, відправилися шукати додзвонювача.
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"Мінувальника" затримали
Правоохоронці за лічені години встановили особу "мінувальника". Це 59-річний місцевий житель, який не має роботи. Він перебував у своєму помешканні, звідки і дзвонив у стані алкогольного сп’яніння.
У нього вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.
Чоловік був напідпитку
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.
Правопорушника затримали, вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.
У домі живуть батьки Зеленського
У відділі комунікацій Криворізького районного управління поліції 24 каналу підтвердили: у цьому домі справді живуть батьки Володимира Зеленського. Як пише "Информатор", чоловік повідомив, що підірве квартиру батьків президента, бо не задоволений своєю пенсією.
На місці "мінер" змінив свідчення і сказав, що насправді нічого не мінував і не планує, а просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським.
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