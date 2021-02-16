Ввечері 15 лютого до поліції зателефонував чоловік і сказав, що планує підірвати будинок у Металургійному районі Кривого Рогу. Саме у ньому мешкають батьки Володимира Зеленського.

Нацполіція Дніпропетровщини повідомила: після того, як впевнилися, що за вказаною адресою "мінувальника" ніякої вибухівки немає і життю людей нічого не загрожує, відправилися шукати додзвонювача.

До теми Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг та зустрівся з батьками

"Мінувальника" затримали

Правоохоронці за лічені години встановили особу "мінувальника". Це 59-річний місцевий житель, який не має роботи. Він перебував у своєму помешканні, звідки і дзвонив у стані алкогольного сп’яніння.

У нього вилучили сім-карту та телефон, з якого надійшло повідомлення про неправдиве замінування.



Чоловік був напідпитку

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 6 років.

Правопорушника затримали, вирішують питання про обрання йому запобіжного заходу.

У домі живуть батьки Зеленського

У відділі комунікацій Криворізького районного управління поліції 24 каналу підтвердили: у цьому домі справді живуть батьки Володимира Зеленського. Як пише "Информатор", чоловік повідомив, що підірве квартиру батьків президента, бо не задоволений своєю пенсією.

На місці "мінер" змінив свідчення і сказав, що насправді нічого не мінував і не планує, а просто хоче особисто поспілкуватися із Зеленським.

24 канал намагається отримати більше інформації щодо того, чи справді "мінувальник" хотів зустрітися з Зеленським та намагався підірвати будинок його батьків, а також – більше подробиць стосовно цієї події. Щойно ми отримаємо ці дані, додамо їх до матеріалу.