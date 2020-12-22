У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, чоловік покінчив з життям, бо боявся підхопити коронавірус. Він звів рахунки із життям, перерізавши собі вени на руках канцелярським ножем.

Чоловік залишив передсмертну записку. Про це повідомляє видання "Дніпро оперативний" з посиланням на власні джерела.

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У передсмертній записці він написав, що боїться заразитися коронавірусом та дістала самотність. Коли правоохоронці приїхали на місце події, то вони лише констатували смерть.

Не можу більше впоратися зі страхами до коронавірусу, самотність дістала, пишу в здоровому глузді й при пам'яті. Софіє, люби нашу маму, вона свята. Тіло залиште в морзі для лікарів,

– мовиться у передсмертній записці.

Поліцейські додали, що слідів насильницької смерті на тілі загиблого не було.

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На жаль, це не перший випадок самогубства, що пов'язаний з коронавірусом.