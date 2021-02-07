В одному із сіл Нововолинської територіальної громади трапилось непорозуміння у сім'ї. Чоловік з ножем напав на своїх родичів. Постраждав навіть правоохоронець.

Через гучну бійку на місце прибули поліцейські. Вони й вимагали припинити сутички.

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Що відбулося під час сутичок

Вже на місці співробітники поліції побачили, що один з учасників бійки тримає у руках кілька ножів. Чоловік ніяк не відреагував на вимоги поліцейських. Натомість, почав гамселити різкими ударами ножа свого брата та дружину.

Згодом чоловік накинувся з холодною зброєю й на поліцейських. Тож правоохоронець вистрілив у повітря.

Увага! Згідно зі статтею 46 Закону України "Про поліцію" застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. Поліцейський уповноважений її застосовувати лише у виняткових випадках. Зокрема, і щоб відбитти напад на поліцейського або членів його сім’ї, у випадку загрози життю чи здоров'ю.

Стан постраждалих

Внаслідок інциденту чоловіків та дружину одного з братів госпіталізували. Поліцейський також отримав ножові поранення. Він теж у лікарні.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею про посягання на життя правоохоронця та про замах на умисне вбивство.