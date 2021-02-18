Кривава зима 2014: син Героя Небесної Сотні пригадав найстрашніші дні Майдану

Джерело:24 канал
Про Героїв Небесної Сотні нині нагадують фото у середмісті Києва і численні заходи, які тривають від листопада до останніх днів лютого. 18,19 та 20 лютого стали знаковими днями кривавої української зими 2014 року.
Розслідування справ Майдану триває й досі. Тисячі справ просто гальмуються в судах. Більше про це – в матеріалі журналістів 24 каналу.
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У 2014 році Юрій Аксенин втратив батька. Нині світлина Василя Аксенина – одна серед десятків облич на чорному п'єдесталі.
20 лютого 2014 року Василь Аксенина серйозно поранили на Інститутській. Чоловіка не врятував ні 10-кілограмовий бронежилет, ні металева каска. Куля пошкодила стегно.
Його син Юрій пригадав, що спочатку була київська лікарня, далі долучилися польські лікарі. Але вже за кілька тижнів – 12 березня 2014 року – батька не стало.
Герой Небесної Сотні Василь Аксенин / Скриншот з відео
Однак хлопець відзначив, що ця жертва не була марною. Тепер він займається патріотичним вихованням дітей і виборює справедливість – за смерть батька і його побратимів.
"Задоволений я буду лише тоді, коли винуватців покарають, – наголосив Юрій Аксенин.
Ірина Венедіктова наголосила, що Офіс генпрокурора ставить собі за мету до кінця 2021 року закінчити розслідування ключових справ Майдану.
Однак представники потерпілих розповіли, що деякі з епізодів загрузли у судах ще з 2016 року.
Судовий розгляд здійснюється невиправдано довго, в порушення всіх базових засад як КПК, так і Європейської конвенції,
– прокоментував адвокат родини Героїв Небесної Сотні Віталій Титич.
Неабияк усі роки судові процеси гальмує відсутність фігурантів. Слідом за президентом-втікачем Віктором Януковичем, у Росії сховались і його посіпаки, і колишні силовики. Навіть найгучніша справа Революції Гідності – розстріл мітингувальників так званою "чорною ротою" Беркуту на Інститутській – опинилась під загрозою.
Наприкінці 2019 5 ексберкутівців обміняли на українських бранців. Двоє повернулися до України, а решта – переховується у Росії. Аби притягнути фігурантів до відповідальності, необхідно удосконалити законодавство про заочне засудження.
Парламент спромігся на це лише зараз, і те – в першому читанні. Тепер головне встигнути до березня, інакше у справі "чорної роти" троє відсутніх уникнуть вироку.
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Також депутати визнали Революцію Гідності історичною подією, аби зменшити спекуляції з боку спадкоємців колишнього режиму. За словами експертів, ті рейтинги спадкоємців регіоналів, які ніби виросли, є свідченням лише того, що частина електорату вийшла з політичної ізоляції, а не збільшилась кількісно.
Хоча без розчарування не минулося. Але не у самій Революції, а у диві, яке не відбулось одномоментно. А також у частині з тих людей, яких Майдан привів до влади.
Політолог Володимир Фесенко відзначив, та хвиля нових облич, яка прийшла після Майдану, була дуже неоднорідною. Ті, хто проявив себе, в принципі, лишились.
От боротися ми вміємо, а коли справа йде до реальної політики реформ, структурних змін, починають проявлятися слабкості наших політиків, всі ці залежності від великого бізнесу, великих грошей,
– зауважив він.
Утім фахівці запевняють, Україна зробила визначний цивілізаційний вибір – геть від Москви і до Європи. І з цієї дороги суспільство звернути не дасть.