Після оголошення скандального вироку активісту Сергію Стерненку генпрокурорка Ірина Венедіктова почала частіше з'являтись в ефірах телеканалів. На Банковій розуміють, що крісло під нею сильно розхиталось.

Венедіктовій не просто так тепер "полюбились" інтерв'ю та комантарі для медіа. Політолог Олег Саакян зазначив, що у такий спосіб вона вибудовує свій публічний захист та позицію, адже розуміє, що її ситуація – нестабільна.

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"Ці події дійсно похитали крісло. Однак незрозуміло ще, чи буде щодо неї кадрове рішення", – сказав Саакян.

Її поява в медіа говорить про те, що почали нервувати, перейматися. Відповідно, почало хитатися крісло. Я не певен, що на Банковій визріло рішення щодо її заміни,

– запевнив політолог.

Він нагадав, що ще є справа "Приватбанку", у якій Венедіктова може бути корисною та потрібною. За словами Саакяна, є й інші, менш відомі кейси.

"У цьому разі на Банковій є аргументи як за те, щоб її звільняти, так і за те, щоб її залишити. Це залежить не від результативності її роботи, а від розкладів всередині Офісу Президента і ширших парламентів", – підсумував політолог.

Довідка. Вирок Стерненку, у якому мовиться про 7 років позбавлення волі, розізлив суспільство. Люди вийшли на акцію протесту та заявили, що вона – безстрокова. Детальніше про події – за посиланням.

Політолог заявив, що під Венедіктової хитається крісло: дивіться відео