Перевірили ядерні об'єкти у Криму: чи розміщатиме Росія боєголовки на півострові

В українському Криму є об'єкти, на яких можна розмістити ядерну зброю. Однак Росія поки вважає недоцільним розміщення боєголовок на території окупованого півострова.

Джерело: "Крим.Реалії".

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький зазначає, що розміщення ядерної зброї пов'язане з носіями.

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Які об'єкти можуть нести ядерну зброю

Підводні човни;

Літаки;

Бойові кораблі, наприклад, крейсер "Москва".

Відповідно, на них спрямована першочергова увага військової розвідки України та інших, для того, щоб не допустити порушення балансу сил, який зараз є в Чорноморському регіоні. Ну, і не допустити розміщення ядерної зброї безпосередньо вже на території Криму,

– наголосив військовий.

Наразі Росія не планує розміщення ядерної зброї у Криму

За словами Скібіцького, країна-агресор зробила перевірку всіх об'єктів, які використовувалися за часів СРСР. Найбільший інтерес Росія проявляла до об'єкта "Феодосія 13".

Але на сьогодні Росія вважає, що розміщення, переміщення ядерної зброї на території Криму проводити недоцільно і забезпечується це все тими базами, які розміщені на території Краснодарського краю, Ростовської області,

– додав представник української розвідки.

Мілітаризація Криму Росією

Після анексії Криму у 2014 році Росія регулярно проводить військові навчання на території українського півострова та в акваторії Чорного моря.

Країна-агресор систематично завозить військову техніку в Крим. Розміщує на півострові системи протиповітряної оборони.

У грудні 2019 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію і закликала Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території.

Ядерна зброя України: коротко

Станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал у світі.

Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року.

Наша держава стала другою в історії після ПАР країною, яка відмовилася від ядерної зброї.

Які країни світу володіють ядерною зброєю

"Старі" ядерні держави США, Росія, Велика Британія, Франція й Китай або ядерна п'ятірка. Країни, які вважаються "легітимними" ядерними державами згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Інші країни, що мають ядерною зброєю, називаються "молодими" ядерними державами. До цього списку входять Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль.

Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Росія здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї на території українського Криму.