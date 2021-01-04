В окупованому Криму зменшились запаси води за рік: наскільки критична ситуація
На тимчасово окупованому півострові Крим запаси води за останній рік зменшились втричі. І це при тому, що в холодний період року опадів не бракувало.
Так, сумарний запас води до кінця 2020 року становив 31,3 мільйона кубометрів. Це на 61 мільйонів кубометрів менше, ніж торік. Про такі дані мовиться в огляді "Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища".
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За даними Кримського гідрометцентру, грудень і січень – були місяцями з найбільшою кількістю опадів у холодний період року. Втім, раніше у басейнах річок спостерігався значний недобір.
Дані по місцях
- У басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгір випало 12 – 15% опадів від норми.
- У басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму – 42 – 50% опадів від норми.
- В басейнах інших річок – 24 – 40% від норми.
- В Кримських горах теж були незначні опади – від 27 до 40% від норми.
Все це разом з високою температурою повітря не покращить природний стік в кримські водосховища. В деяких з них через обміління запровадили жорсткий графік подачі води.
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