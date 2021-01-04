На тимчасово окупованому півострові Крим запаси води за останній рік зменшились втричі. І це при тому, що в холодний період року опадів не бракувало.

Так, сумарний запас води до кінця 2020 року становив 31,3 мільйона кубометрів. Це на 61 мільйонів кубометрів менше, ніж торік. Про такі дані мовиться в огляді "Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища".

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За даними Кримського гідрометцентру, грудень і січень – були місяцями з найбільшою кількістю опадів у холодний період року. Втім, раніше у басейнах річок спостерігався значний недобір.

Дані по місцях

У басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгір випало 12 – 15% опадів від норми.

У басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму – 42 – 50% опадів від норми.

В басейнах інших річок – 24 – 40% від норми.

В Кримських горах теж були незначні опади – від 27 до 40% від норми.

Все це разом з високою температурою повітря не покращить природний стік в кримські водосховища. В деяких з них через обміління запровадили жорсткий графік подачі води.

Зверніть увагу! Після російської окупації Криму на півострові розпочалися проблеми з водопостачанням. Регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту. У 2020 році невелика кількість опадів і мало сніжна зима призвели до посухи у Криму. Втім, згідно з міжнародним законодавством, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.

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