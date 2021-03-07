У Криму висохли декілька водосховищ: карта вододефіциту

Ситуація з водою в окупованому Росією Криму вже тривалий час залишається критичною. Окупаційна влада покладала великі надії на рясні опади, але вони виявилися марними. Через це на окупованому півострові пересохли декілька водосховищ.

Журналісти "Крим.Реалії" дослідили стан головних водних артерій Криму та на основі отриманих даних склали карту вододефіциту на півострові.

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Як усе починалося

виникли влітку 2020 року. Через виснаження водоймищ мешканці Сімферополя та Сімферопольського району з вересня почали Перші істотні проблеми з водоюЧерез виснаження водоймищ мешканці Сімферополя та Сімферопольського району з вересня почали отримувати воду за графіком – лише по 3 години вранці та ввечері. Згодом за подібним графіком почали жити мешканці Бахчисараю і Бахчисарайського району.

Раніше Сімферополь і найближчі до нього населені пункти забезпечувалися водою з таких водосховищ:

Аянського,

Сімферопольського,

Партизанського.

Але ще восени 2020 року рівень води в них впав до критичних позначок.



Сімферопольське водосховище обміліло / Фото Inforesist

В якому стані інші водосховища

Кримський блогер Заїр Баккал нещодавно відвідав Сімферопольсе водосховище. Він зазначив, що ситуація там "не вселяє оптимізму".

Повне виснаження відбулося на:

Загорському водосховищі;

Щасливенському водосховищі.

Вони багато років забезпечувало водою Ялту і Бахчисарайський район. Наразі запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на 3 місяці.

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Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить Алушту. В лютому 2020 року у водосховищі залишилося 2,8 мільйона кубометрів води при повному його обсязі в 12,6 мільйона кубометрів.

До "мертвого рівня" наближаються:

Балановське водосховище;

Тайганське водосховище.



Карта вододефіциту у Криму / Інфографіка "Крим.Реалії"

Зауважимо, що окупанти сподівалися, що рясні снігопади, що випали в Криму, наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води. Але надії не виправдалися.

Проблеми з водою у Криму: головне

До окупації Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи , стверджують кримські вчені.

, стверджують кримські вчені. Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупацію Криму.

Згідно з міжнародним правом, Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.