У Криму висохли декілька водосховищ: карта вододефіциту

Джерело:"Крим.Реалії"
Ситуація з водою в окупованому Росією Криму вже тривалий час залишається критичною. Окупаційна влада покладала великі надії на рясні опади, але вони виявилися марними. Через це на окупованому півострові пересохли декілька водосховищ.
Журналісти "Крим.Реалії" дослідили стан головних водних артерій Криму та на основі отриманих даних склали карту вододефіциту на півострові.
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Раніше Сімферополь і найближчі до нього населені пункти забезпечувалися водою з таких водосховищ:
Але ще восени 2020 року рівень води в них впав до критичних позначок.
Сімферопольське водосховище обміліло / Фото Inforesist
Кримський блогер Заїр Баккал нещодавно відвідав Сімферопольсе водосховище. Він зазначив, що ситуація там "не вселяє оптимізму".
Вони багато років забезпечувало водою Ялту і Бахчисарайський район. Наразі запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на 3 місяці.
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Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить Алушту. В лютому 2020 року у водосховищі залишилося 2,8 мільйона кубометрів води при повному його обсязі в 12,6 мільйона кубометрів.
Карта вододефіциту у Криму / Інфографіка "Крим.Реалії"
Зауважимо, що окупанти сподівалися, що рясні снігопади, що випали в Криму, наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води. Але надії не виправдалися.Зверніть увагу! Згідно з міжнародним правом, Росія, як країна-окупант, несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.