У Криму висохли декілька водосховищ: карта вододефіциту
Ситуація з водою в окупованому Росією Криму вже тривалий час залишається критичною. Окупаційна влада покладала великі надії на рясні опади, але вони виявилися марними. Через це на окупованому півострові пересохли декілька водосховищ.
Джерело:"Крим.Реалії"
Журналісти "Крим.Реалії" дослідили стан головних водних артерій Криму та на основі отриманих даних склали карту вододефіциту на півострові.
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Як усе починалося
Раніше Сімферополь і найближчі до нього населені пункти забезпечувалися водою з таких водосховищ:
- Аянського,
- Сімферопольського,
- Партизанського.
Але ще восени 2020 року рівень води в них впав до критичних позначок.
Сімферопольське водосховище обміліло / Фото Inforesist
В якому стані інші водосховища
Кримський блогер Заїр Баккал нещодавно відвідав Сімферопольсе водосховище. Він зазначив, що ситуація там "не вселяє оптимізму".
Повне виснаження відбулося на:
- Загорському водосховищі;
- Щасливенському водосховищі.
Вони багато років забезпечувало водою Ялту і Бахчисарайський район. Наразі запасів Загорського і Щасливенського водосховищ вистачить максимум на 3 місяці.
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Критично низький обсяг води зберігається в Ізобільненському водосховищі, що живить Алушту. В лютому 2020 року у водосховищі залишилося 2,8 мільйона кубометрів води при повному його обсязі в 12,6 мільйона кубометрів.
До "мертвого рівня" наближаються:
- Балановське водосховище;
- Тайганське водосховище.
Карта вододефіциту у Криму / Інфографіка "Крим.Реалії"
Зауважимо, що окупанти сподівалися, що рясні снігопади, що випали в Криму, наповнять водосховища декількома мільйонами кубометрів води. Але надії не виправдалися.
Проблеми з водою у Криму: головне
- До окупації Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне річище Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- У 2020 році ситуація з водопостачанням в Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима привела до посухи, стверджують кримські вчені.
- Офіційний Київ стверджує, що постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновляться тільки після деокупацію Криму.
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