Зимова казка добралася до Автономної Республіки Крим, яка нині перебуває під російською окупацією. Тепер казкові кримські пейзажі стали ще красивішили, адже вкрилися пухнастою ковдрою снігу.

Фото засніженого Криму публікують муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саід Ісмагілов і кримський блогер "RoksolanaToday&КрымUA".

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У Криму випав сніг, і зараз Мечеть хана Узбека, побудована в 1314 році, виглядає просто чарівно! Крим – це Україна!

– розповів Саід Ісмагілов.

Мечеть, якій понад 700 років, є найстарішою в Криму. Вона розташована в містечку Старий Крим, що неподалік від Феодосії та Судака.



Засніжена Мечеть хана Узбека / Фото Саіда Ісмагілова

Втім, старим Кримом все не обмежилося. Також випав сніг і на півдні півострова – у Кримських горах. Через це їхні пейзажі стали ще казковішими, ніж зазвичай.

Дорогою на Ай Петри сегодня так pic.twitter.com/DAuXDKuhmA — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 20, 2020

Легчайшие намеки на зиму в горном Крыму) pic.twitter.com/eLYokt56hF — RoksolanaToday&КрымUA (@KrimRt) December 20, 2020

Засніжило й в інших регіонах Криму. Наприклад, пухнаста ковдра вкрила давнє місто Керч, що на крайньому сході Криму.