У Керчі тріснула мініатюрна копія Кримського мосту. Вона встановлена в Комсомольському парку.

Попри наявність тріщин, інсталяцію не закрили – вона все ще доступна для пішоходів. Про це повідомили на сайті "Крим. Реалії".

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Перші тріщини

Перші тріщини на мосту з'явилися на початку осені 2020 року. Так званий "голова" російської адміністрації Керчі Сергій Бороздін стверджував, що ремонтні роботи виконає фірма ТОВ "Стройгарант", яка монтувала цей об'єкт.



Тріщина на копії Кримського мосту / Фото "Крим. Реалії"

Наразі під копією мосту видно сліди тинкувальних робіт. Однак на конструкції досі є розриви та поздовжні тріщини.

Коли встановлена копія

Копію Кримського мосту довжиною 55 метрів і вагою 2,5 тонни встановили в керченському парку восени 2019 року. Місцева влада заявляла, що об'єкт приваблюватиме туристів і служитиме точкою тяжіння людей.

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