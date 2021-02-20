У Криму російська паспортизація є тотальною, – Резніков про наслідки агресії Росії

Сім років агресії Росії проти України мали наслідком повну окупацію Криму та Севастополя, а також часткову – частин Донеччини та Луганщини. За словами віцепрем'єра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, у війні уже загинули 14 тисяч громадян України.

Про це Резніков повідомив під час брифінгу для країн-членів ООН.

До теми Загарбницькі апетити Путіна: повзуча окупація Криму почалась ще в кінці ХХ століття

Учасниками бойових дій стали 400 тисяч українців

Учасниками бойових дій довелось стати 400 тисяч українських громадян. Через дії агресора понад 3,5 мільйона місцевих жителів Донецької та Луганської областей були змушені покинути свої домівки.

Близько 400 тисяч осіб пройшли примусову російську паспортизацію в окупованих районах Донбасу. В Криму примусова паспортизація є тотальною, вона торкнулася близько 2,5 мільйона громадян України,

– сказав Резніков.

Путін кинув виклик усьому народу, – Дмитро Кулеба

Зазначимо, що у роковини початку загарбання Росією українських земель відеозвернення оприлюднив і глава МЗС Дмитро Кулеба. Він назвав імена тих героїв, які загинули або утримуються незаконно російськими окупантами. Також міністр зауважив, що Путін зі "своїми зеленими чоловічками" кинув виклик не просто українській державі, а всьому народу.