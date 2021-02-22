У Криму російські окупанти вчергове сіють між дітьми свою пропаганду. Школярів одягають у форму російської армії, показують зброю окупаційного війська і проводять вишколи.

Черговий мілітарний захід пройшов у селі Поштовому Бахчисарайського району, що в окупованому Криму.

До речі Росія створила прецедент: через окупацію Криму існує загроза силової зміни кордонів у світі

За словами офіцера Генштабу Збройних сил України Анатолія Штефана, який веде телеграм-канал "Анатолий Штирлиц", окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.

Російські окупанти не упускають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків,

– написав він.

Варто додати, що і школярі, і їхні наставники-пропагандисти під час цих мілітарних вишколів були без захисних масок і стояли впритул один до одного.

Російська армія в окупованому Криму