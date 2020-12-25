Російську військову техніку помітили у північній частині окупованого Криму в районі села Ішунь. У колоні їхали десятки бронетранспортерів і вантажівки зі зброєю.

Бойові машини рухалися трасою Сімферополь – Армянськ та прямували в бік Красноперекопська. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії". Читайте також І чоловіки, і жінки будуть мобілізовані: Зеленський про небезпеку великої війни з Росією Скільки одиниць техніки було в колоні У колоні було нараховано близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.

Частина вантажівок буксирувала артилерійську зброю.

Через 20 хвилин у тому ж напрямку проїхали два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ. В окупованому Криму помітили колону бойової техніки Росії: відео Крим.Реалії Зверніть увагу! Україна створить перший онлайн-портал про окупований Крим та Донбас. Там будуть публікувати історії про злочини окупантів, зокрема, воєнні та проти людяності. Створення такого онлайн-ресурсу допоможе Україні доносити до міжнародної спільноти інформацію про злочини, які скоює Росія в Криму та ОРДЛО.