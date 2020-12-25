В окупованому Криму помітили колону російської військової техніки: відео
Російську військову техніку помітили у північній частині окупованого Криму в районі села Ішунь. У колоні їхали десятки бронетранспортерів і вантажівки зі зброєю.
Бойові машини рухалися трасою Сімферополь – Армянськ та прямували в бік Красноперекопська. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".
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Скільки одиниць техніки було в колоні
- У колоні було нараховано близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення.
- Частина вантажівок буксирувала артилерійську зброю.
- Через 20 хвилин у тому ж напрямку проїхали два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.
В окупованому Криму помітили колону бойової техніки Росії: відео Крим.Реалії
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