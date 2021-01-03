В окупованому Криму невідомі жорстоко побили дружину та доньку українського активіста Олега Приходька. Той наразі перебуває в ув’язненні в Росії та має значні проблеми зі здоров’ям.

Жінок побили біля їхнього будинку нібито за те, що вони підтримують Олега Приходька. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав колишній нардеп, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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Політик закликав владу відреагувати на цю ситуацію. Окрім того, він додав, що за час перебування у російській в’язниці у Приходька значно погіршився стан здоров’я.

У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ – до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру "смертників". Путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за "тероризм",

– додав політик.

Що відомо про проблеми зі здоров’ям у Приходька

У політв’язня майже повністю зник слух;

Також у нього погіршився зір;

Окрім того, у Приходька загострилися хронічні недуги.

Що відомо про українського політв’язня Олега Приходька: коротко