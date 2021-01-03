У Криму побили дружину та доньку політв’язня Приходька, – Тягнибок
В окупованому Криму невідомі жорстоко побили дружину та доньку українського активіста Олега Приходька. Той наразі перебуває в ув’язненні в Росії та має значні проблеми зі здоров’ям.
Жінок побили біля їхнього будинку нібито за те, що вони підтримують Олега Приходька. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав колишній нардеп, лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
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Політик закликав владу відреагувати на цю ситуацію. Окрім того, він додав, що за час перебування у російській в’язниці у Приходька значно погіршився стан здоров’я.
У квітні 2020 року Олега вивезли на територію РФ – до Ростовського СІЗО №1, де помістили в одиночну камеру "смертників". Путінські прокурори вимагають ув’язнити його на 11 років в колонії суворого режиму за "тероризм",
– додав політик.
Що відомо про проблеми зі здоров’ям у Приходька
- У політв’язня майже повністю зник слух;
- Також у нього погіршився зір;
- Окрім того, у Приходька загострилися хронічні недуги.
Що відомо про українського політв’язня Олега Приходька: коротко
- Російські окупанти звинувачують Приходька у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
- Його затримали 9 жовтня 2019 року, а наступного дня заарештували на 2 місяці. Вже 16 січня 2020 року стало відомо, що Приходьку висунули нове звинувачення в "незаконному придбанні, передачі, збуті, зберіганні, перевезенні або носінні вибухових речовин або вибухових пристроїв".
- Пізніше його звинуватили в плануванні вибуху в будівлі генерального консульства Росії у Львові.
- До цього російські силовики вже не одноразово затримували активіста. Так, наприклад у 2016 році його затримали за українські номерні знаки на автомобілі. Згодом, у лютому 2019 року, силовики навідалися до Олега Приходька з обшуками. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
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