Срібні струмені втрачені: у Криму пересох один з найкрасивіших водоспадів – фото

25 січня 2021 , 16:51
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У Криму повністю пересох один із найкрасивіших водоспадів півострова – Срібні струмені. Він був справжньою перлиною Бахчисарайського району.

Джерело: Roksolana Today & Крим

Зникнення водоспаду стало ще одним наслідком екологічної катастрофи у Криму.

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Водоспад Срібні струмені. Дивні рештки,
– заявив блогер.

Що відомо про водоспад Срібні струмені

  • Водоспад має ще одну назву – Срібні струни.
  • Вір розташований на висоті 550 метрів над рівнем моря в ущелині Малий каньйон.
  • Назву Срібні струмені водоспад отримав у літні дні. Стікаючи у відблисках сонця, вода сяяла сріблом.
  • Назву Срібні струни водоспад отримав завдяки незвичним формам, схожим на казковий музичний інструмент.


Срібні струмені / Roksolana Today & Крим​

Зауважте! Відповідно до міжнародного законодавства, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.