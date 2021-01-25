Срібні струмені втрачені: у Криму пересох один з найкрасивіших водоспадів – фото

У Криму повністю пересох один із найкрасивіших водоспадів півострова – Срібні струмені. Він був справжньою перлиною Бахчисарайського району.
Джерело: Roksolana Today & Крим
Зникнення водоспаду стало ще одним наслідком екологічної катастрофи у Криму.
Актуально На дні ростуть дерева: Генеральське озеро у Криму повністю висохло – жахаючі фото
Водоспад Срібні струмені. Дивні рештки,
– заявив блогер.
Що відомо про водоспад Срібні струмені
- Водоспад має ще одну назву – Срібні струни.
- Вір розташований на висоті 550 метрів над рівнем моря в ущелині Малий каньйон.
- Назву Срібні струмені водоспад отримав у літні дні. Стікаючи у відблисках сонця, вода сяяла сріблом.
- Назву Срібні струни водоспад отримав завдяки незвичним формам, схожим на казковий музичний інструмент.
Зауважте!
Срібні струмені / Roksolana Today & Крим
Відповідно до міжнародного законодавства, за катастрофу з водою у Криму повністю відповідає держава-окупант – Росія.