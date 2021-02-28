"Малята-путінята": у Криму окупанти вкотре дітей привчали до війни – фото

Джерело:телеграм Анатолія Штефана "Штірліца"
У Криму окупанти вже з самого малечку готують дітей до участі у бойових загонах Путіна. Річ у тім, що на анексованому півострові помітили черговий випадок мілітаризації українських неповнолітніх.
Мовиться, зокрема, про Керч. У цьому місці нещодавно провели стройовий огляд "малят-путінят".
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У Керчі окупанти одягнули дітей у військовому форму та змусили присягати на вірність Путіну / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана
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В окупованому Криму знову провели стройовий огляд "малят-путінят" / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана
Після окупації Криму Росія одразу почала мілітаризацію тутешніх дітей / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана