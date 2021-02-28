"Малята-путінята": у Криму окупанти вкотре дітей привчали до війни – фото

28 лютого 2021 , 16:15

Джерело:

телеграм Анатолія Штефана "Штірліца"

У Криму окупанти вже з самого малечку готують дітей до участі у бойових загонах Путіна. Річ у тім, що на анексованому півострові помітили черговий випадок мілітаризації українських неповнолітніх.

Мовиться, зокрема, про Керч. У цьому місці нещодавно провели стройовий огляд "малят-путінят".

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У Керчі окупанти одягнули дітей у військовому форму та змусили присягати на вірність Путіну / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана

Докладніше

  • Фото з так званих "урочистостей" опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц"
  • Він зауважив, що окупований Крим вже перетворився на табір із підготовки майбутніх бойових загонів Путіна.
  • Водночас військовий підкреслив, що російські окупанти не втрачають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків.

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В окупованому Криму знову провели стройовий огляд "малят-путінят" / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана

Мілітаризація кримських дітей: що відомо

  • Мовиться про так званий рух "Юнармія". Особливого розвитку в Росії він набув у 2017-му. Тоді буквально за рік кількість його учасників зросла з кількох сотень до 30 тисяч.


Після окупації Криму Росія одразу почала мілітаризацію тутешніх дітей / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана