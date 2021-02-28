У Криму окупанти вже з самого малечку готують дітей до участі у бойових загонах Путіна. Річ у тім, що на анексованому півострові помітили черговий випадок мілітаризації українських неповнолітніх.

Мовиться, зокрема, про Керч. У цьому місці нещодавно провели стройовий огляд "малят-путінят". До теми Росія перетворила Крим на військову базу, – Таран

У Керчі окупанти одягнули дітей у військовому форму та змусили присягати на вірність Путіну / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана Докладніше Фото з так званих "урочистостей" опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан із позивним "Штірліц" Він зауважив, що окупований Крим вже перетворився на табір із підготовки майбутніх бойових загонів Путіна. Водночас військовий підкреслив, що російські окупанти не втрачають жодної миті для своєї підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків. Ще один тип пропаганди Розвідка з іконами: Москва захоплювала Крим під прикриттям церкви

В окупованому Криму знову провели стройовий огляд "малят-путінят" / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана Мілітаризація кримських дітей: що відомо Мовиться про так званий рух "Юнармія". Особливого розвитку в Росії він набув у 2017-му. Тоді буквально за рік кількість його учасників зросла з кількох сотень до 30 тисяч. У лютому 2019 року в Севастополі окупанти створили так званий "будинок Юнарміі". Там військові вчать школярів поводитися зі зброєю. А востаннє подібне трапилося в середині лютого. Тоді у Євпаторії підліткам роздали червоні берети та вони мусили скласти присягу.

Після окупації Криму Росія одразу почала мілітаризацію тутешніх дітей / Фото взято з телеграму Анатолія Штефана