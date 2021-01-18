У Криму окупанти просто знищують бухту Капсель. Зокрема, розпочали тут будівельні роботи. Розташовується ця унікальна пам’ятка природи між Судаком і мисом Меганом.

Чому окупанти взялися за бухту Капсель

Вона входить до охоронної зону пам'ятки природи "Мис Меганом". Однак в 2019 році за рішенням окупаційної влади Судака частина території заповідника втратила охоронний статус. Про це повідомляє ресурс "Крим. Реалії".

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Бухта Капсель: дивіться відео

Отже тепер тут збираються побудувати цілорічну резиденцію молодіжного форуму "Таврида". З цією метою встановлюють паркани та прокладають дороги. І на довершення всього берегову лінію Меганома почали руйнувати бульдозерами.

Що думають про це жителі Криму

Тим часом, у Криму ширяться чутки, що все закінчиться банальним забудовою.

Бухту Капсель обгороджують довгим виродським парканом. Анонімні джерела повідомляють, що це старт підготовки до будівництва кількох великих девелоперських проєктів і приватних пансіонатів. Цьому свідчать і налагоджені комунікації у вигляді декількох трансформаторів, здатних забезпечити електрикою весь Судак,

– зауважив користувач Денис Демещенко.

Також у мережі припускають, що "Таврида" невдовзі стане банкротом і зникне. Натомість посадовці успішно почнуть розпродавати захоплену у судакчан, колись заповідну землю.

"Підведуть на Капсель комунікації коштом федерального бюджету. А з водою, світлом, каналізацією, дорогами, така земля неабияк підросте в ціні", – зауважив Дмитро Демчук.

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На що окупанти перетворюють бухту Капсель / Фото взято з соцмереж