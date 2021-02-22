У Криму півтисячі окупантів тренувалися стріляти з "Градів", гаубиць і мінометів
У тимчасово окупованому Криму відбулися навчально-бойові стрільби з артилерійських установок бойовиків. До табірного збору окупанти залучили понад 50 одиниць військової та спеціальної техніки та 500 бойовиків.
Джерело:Міноборони Росії
Табірний збір підрозділів ракетних військ і артилерії відбувся на полігоні "Опук" армійського корпусу окупаційного Чорноморського флоту.
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З якої техніки стріляли бойовики
- Реактивних систем залпового вогню"Град";
- 152-міліметрової гаубиці "Мста-Б";
- 120-мілімітрової самохідної артилерійської установки 2С9 "Нона-С";
- мінометів "Сани" і "Піднос".
У межах збору розрахунки гаубичної артилерії і бойових машин систем залпового вогню виконали стрільби по нерухомих і рухомих цілях, що імітує бронетехніку і живу силу умовного противника,
– розповіли окупанти.
На завершення російські найманці відпрацювали різні тактичні способи ведення бою артилерійськими підрозділами.
За словами бойовиків, одним із їхніх основних завдань було – відпрацювання самостійного прийняття рішень командирами підрозділів і застосування нестандартних, нешаблонних дій в залежності від ситуації на полі бою.
Проросійське командування армійського корпусу надало окупантам високу оцінку.
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