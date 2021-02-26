У Криму окупанти розглядають абсурдну справу проти Бекірова: він нібито перевозив вибухівку

У так званому "Центральному районному суді Сімферополя" почали розгляд кримінальної справи проти Едема Бекірова. Його звинувачують у перевезенні 14 кілограмів вибухівки на півострів.

Суддя Деменок оголосив Бекірову обвинувальний висновок, повідомив адвокат політв'язня Олексій Ладин. Його справді можуть посадити, не зважаючи на те, що віддали Україні в рамках обміну полоненими.

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Захисник впевнений, що цей процес – фальсифікація і вважає абсурдним фальшування кримінальної справи. На його думку, таким чином, влада намагається ізолювати Едема Бекірова і не пускати його ані в Крим, ані на територію Росії.

Дуже ймовірно, що він буде засуджений на реальний термін позбавлення волі, а якщо спробує приїхати до Криму, його тут можуть посадити,

– коментує Ладин.

У чому окупанти звинувачують Бекірова

Бекірова звинуватили в тому, що він нібито перевіз і передав "секретному" свідкові сумку з 14 кілограмами вибухівки.

Однак таксист, який перевозив його через адміністративний кордон, не побачив важкої сумки, яку Бекіров, який не має однієї ноги на милицях перевозив з собою.

Зате її нібито побачив секретний свідок.

Як зазначають адвокати, Бекіров в принципі не міг підняти і переносити такі тяжкості. Він інвалід першої групи з рядом захворювань і проблем зі здоров'ям.

Сам Едем Бекіров вважає дії псевдовлади незаконними.

Ув'язнення Бекірова: коротко