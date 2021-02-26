У Криму окупанти розглядають абсурдну справу проти Бекірова: він нібито перевозив вибухівку
У так званому "Центральному районному суді Сімферополя" почали розгляд кримінальної справи проти Едема Бекірова. Його звинувачують у перевезенні 14 кілограмів вибухівки на півострів.
Джерело:"Кримська солідарність"
Суддя Деменок оголосив Бекірову обвинувальний висновок, повідомив адвокат політв'язня Олексій Ладин. Його справді можуть посадити, не зважаючи на те, що віддали Україні в рамках обміну полоненими.
Тим часом Над українцем Яцкіним знущаються у російській тюрмі, – адвокат
Захисник впевнений, що цей процес – фальсифікація і вважає абсурдним фальшування кримінальної справи. На його думку, таким чином, влада намагається ізолювати Едема Бекірова і не пускати його ані в Крим, ані на територію Росії.
Дуже ймовірно, що він буде засуджений на реальний термін позбавлення волі, а якщо спробує приїхати до Криму, його тут можуть посадити,
– коментує Ладин.
У чому окупанти звинувачують Бекірова
- Бекірова звинуватили в тому, що він нібито перевіз і передав "секретному" свідкові сумку з 14 кілограмами вибухівки.
- Однак таксист, який перевозив його через адміністративний кордон, не побачив важкої сумки, яку Бекіров, який не має однієї ноги на милицях перевозив з собою.
- Зате її нібито побачив секретний свідок.
- Як зазначають адвокати, Бекіров в принципі не міг підняти і переносити такі тяжкості. Він інвалід першої групи з рядом захворювань і проблем зі здоров'ям.
- Сам Едем Бекіров вважає дії псевдовлади незаконними.
Ув'язнення Бекірова: коротко
- Людина з інвалідністю першої групи Едем Бекіров провів в СІЗО більше 1 року і 8 місяців.
- Його звинуватили у скоєнні злочину за статтею про зберігання і передачу вибухівки.
- Силовики затримали його на в'їзді в Крим 12 грудня 2018 року.
- На окупований півострів він прямував, щоб відвідати літню матір і інших родичів перед плановою операцією на серці.
- Був звільнений 7 вересня 2019 року в результаті "великого обміну полоненими" між Україною і Росією.
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