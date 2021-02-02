У Криму критично знизились запаси води у Балановському водосховищі: розконсервували нові джерела

В окупованому Криму у Балановському водосховищі критично знизилсися запаси води. Через це тамтешня влада мусила розконсервувати місцеві свердловини.

Джерело: "Крим. Реалії"

Про це сказав так званий "керівник" прокремлівського підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова. Таку заяву він зробив на засіданні штабу щодо проблем водопостачання.

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Тож у Білогірському районі Криму потерпають від гострого дефіциту води через зміліле місцеве Балановське водосховище 2 селища:

селище Зуя,

село Кримська Роза.

За словами Баженова, в одній з свердловин вода перевищує норми жорсткості. Проте роботи з розконсервації вже розпочалися. Влада-окупант пояснила це тим, що ситуація з водою в цих населених пунктах може бути "гіршою, ніж у Сімферополі".

Стан води

Згідно з міжнародним правом, відповідальність за проблему водопостачання у Криму несе Росія.

Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху і обміління водойм із 24 серпня певні райони Криму і Сімферополь почали отримувати воду по графіку.

Самі мешканці Сімферополя скаржаться, що в їхніх будинках з кранів тече коричнева вода.

У телеграм-каналі "Анатолія Штірліца" опублікували відео, на якому видно брудний фільтр для води з великим нальотом. Як пояснюється на відео – він утворився за дуже короткий час і люди у Сімферополі вимушені вживати з нього воду.

Чому у Криму виникла проблема з водою

До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.

Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.

На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.

Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.