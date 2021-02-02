У Криму критично знизились запаси води у Балановському водосховищі: розконсервували нові джерела
В окупованому Криму у Балановському водосховищі критично знизилсися запаси води. Через це тамтешня влада мусила розконсервувати місцеві свердловини.
Джерело: "Крим. Реалії"
Про це сказав так званий "керівник" прокремлівського підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова. Таку заяву він зробив на засіданні штабу щодо проблем водопостачання.
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Тож у Білогірському районі Криму потерпають від гострого дефіциту води через зміліле місцеве Балановське водосховище 2 селища:
- селище Зуя,
- село Кримська Роза.
За словами Баженова, в одній з свердловин вода перевищує норми жорсткості. Проте роботи з розконсервації вже розпочалися. Влада-окупант пояснила це тим, що ситуація з водою в цих населених пунктах може бути "гіршою, ніж у Сімферополі".
Стан води
Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху і обміління водойм із 24 серпня певні райони Криму і Сімферополь почали отримувати воду по графіку.
Самі мешканці Сімферополя скаржаться, що в їхніх будинках з кранів тече коричнева вода.
У телеграм-каналі "Анатолія Штірліца" опублікували відео, на якому видно брудний фільтр для води з великим нальотом. Як пояснюється на відео – він утворився за дуже короткий час і люди у Сімферополі вимушені вживати з нього воду.
Чому у Криму виникла проблема з водою
- До того, як Росія окупувала Крим Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал.
- Однак з приходом окупаційної влади Україна припинила водопостачання.
- На півострові обміліли водосховища, зокрема – Міжгірне та Білогірське. Окупанти закликають місцевих жителів економити воду, для цього навіть запровадили обмеження подачі води.
- Позиція української влади у цьому питанні чітка: буде деокупація Криму – буде вода.
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