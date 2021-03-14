В Криму катастрофічно обміліло озеро Бугаз: водойма на межі зникнення

В окупованому Криму, поблизу Судака, обміліло озеро Бугаз. Рівень води там постійно знижується, тож скоро водойма може повністю зникнути.

Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров. Він 13 березня відвідав Бугаз і розповів "Крим.Реалії" про катастрофічну ситуацію.

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За його словами, озеро перебуває на межі зникнення. Це спричинено не посухою, а надмірним споживанням підземних вод.

Він підкреслив, водна проблема в Криму обмежує право кримчан на сприятливе навколишнє середовище.

Колись мальовниче місце – озеро Бугаз, – яскравий приклад цього, зараз водоймище перебуває на межі зникнення,

відзначив Абдурешит Джеппаров.

Кримський правозахисник вважає, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, які живили це озеро.

Він також зауважив, така ситуація сталася не тільки на Бугазі, а й на численних водоймах окупованого Криму.

Що відомо про екологічну катастрофу в Криму

Проблема з водою на території Кримського півострова знищила вже десятки озер та призвела до пересихання річок.

Через посуху зник водоспад Су-Учхан. Замість бурхливої річки з нього стікає ледь помітний струмок.

Одне з найгарніших в Україні озер Три Сестри – повністю висохло. Розташоване поблизу Севастополя Чорноріченське водосховище – перетворилось на калюжу.

На дні Генеральського озера почали рости дерева. Водночас Сімферопольське водосховище обросло рослинністю.

Озеро Бугаз живлять 3 підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Вода там придатна для пиття, на відміну від інших прибережних солоних озер на півострові.

Материкова Україна припинила водопостачання на півострів після початку російської окупації. З 2014 року ситуація з водою там значно погіршилася.

Водночас українська влада запевнила, постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.