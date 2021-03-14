В окупованому Криму, поблизу Судака, обміліло озеро Бугаз. Рівень води там постійно знижується, тож скоро водойма може повністю зникнути.

Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров. Він 13 березня відвідав Бугаз і розповів "Крим.Реалії" про катастрофічну ситуацію.

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За його словами, озеро перебуває на межі зникнення. Це спричинено не посухою, а надмірним споживанням підземних вод.

Він підкреслив, водна проблема в Криму обмежує право кримчан на сприятливе навколишнє середовище.

Колись мальовниче місце – озеро Бугаз, – яскравий приклад цього, зараз водоймище перебуває на межі зникнення,

відзначив Абдурешит Джеппаров.

Кримський правозахисник вважає, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, які живили це озеро.

Він також зауважив, така ситуація сталася не тільки на Бугазі, а й на численних водоймах окупованого Криму.

Довідка. Озеро Бугаз живлять 3 підземних прісних джерела, також поповнюють запаси дощові та талі води. Вода там придатна для пиття, на відміну від інших прибережних солоних озер на півострові.

Що відомо про екологічну катастрофу в Криму

Проблема з водою на території Кримського півострова знищила вже десятки озер та призвела до пересихання річок.

Через посуху зник водоспад Су-Учхан. Замість бурхливої річки з нього стікає ледь помітний струмок.

Одне з найгарніших в Україні озер Три Сестри – повністю висохло. Розташоване поблизу Севастополя Чорноріченське водосховище – перетворилось на калюжу.

На дні Генеральського озера почали рости дерева. Водночас Сімферопольське водосховище обросло рослинністю.

Материкова Україна припинила водопостачання на півострів після початку російської окупації. З 2014 року ситуація з водою там значно погіршилася.

Водночас українська влада запевнила, постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.