В Криму катастрофічно обміліло озеро Бугаз: водойма на межі зникнення
В окупованому Криму, поблизу Судака, обміліло озеро Бугаз. Рівень води там постійно знижується, тож скоро водойма може повністю зникнути.
Джерело:"Крим.Реалії"
Про це повідомив кримський правозахисник Абдурешит Джеппаров. Він 13 березня відвідав Бугаз і розповів "Крим.Реалії" про катастрофічну ситуацію.
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За його словами, озеро перебуває на межі зникнення. Це спричинено не посухою, а надмірним споживанням підземних вод.
Він підкреслив, водна проблема в Криму обмежує право кримчан на сприятливе навколишнє середовище.
Колись мальовниче місце – озеро Бугаз, – яскравий приклад цього, зараз водоймище перебуває на межі зникнення,
відзначив Абдурешит Джеппаров.
Кримський правозахисник вважає, що з пониженням рівня ґрунтових вод вичерпалися джерела, які живили це озеро.
Він також зауважив, така ситуація сталася не тільки на Бугазі, а й на численних водоймах окупованого Криму.
Що відомо про екологічну катастрофу в Криму
- Проблема з водою на території Кримського півострова знищила вже десятки озер та призвела до пересихання річок.
- Через посуху зник водоспад Су-Учхан. Замість бурхливої річки з нього стікає ледь помітний струмок.
- Одне з найгарніших в Україні озер Три Сестри – повністю висохло. Розташоване поблизу Севастополя Чорноріченське водосховище – перетворилось на калюжу.
- На дні Генеральського озера почали рости дерева. Водночас Сімферопольське водосховище обросло рослинністю.
Материкова Україна припинила водопостачання на півострів після початку російської окупації. З 2014 року ситуація з водою там значно погіршилася.
Водночас українська влада запевнила, постачання води на півострів по Північно-Кримському каналу відновлять лише після деокупації Криму.
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