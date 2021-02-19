У Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії": фото
В окупованому Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії". У Євпарторії їм роздали червоні берети.
Джерело:Телеграм Анатолія Штефана
За словами офіцера Генштабу Збройних сил України Анатолія Штефана, окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів президента Росії Володимира Путіна.
До теми В окупованому Криму російські військові дають дітям зброю та хочуть створити "армію патріотів"
Штефан додав, що російські окупанти не втрачають жодної миті для підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків.
Що таке "Юнармія"?Це російський громадський рух, до якого залучають дітей. Характерною ознакою учасників руху є форма та берети червоного кольору. У Росії запевняють, що діти приєднуються до "Юнармії" добровільно.
Що відомо про російську армію в окупованому Криму
- Раніше окупанти в Севастополі створили на базі міського Будинку офіцерів так званий "будинок юнарміі". Військові дають школярам зброю та вчать з нею поводитись.
- До слова, крім дітей, окупанти змушують йти до російської армії й дорослих. Наприклад, у жовтні 2020 року росіяни на півострові вкотре оголосили призов до армії. Міністерство закордонних справ України висловило протест.
- До слова, українців, які відмовляються йти в російську армію, окупанти засуджують до ув'язнень.
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