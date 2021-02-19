В окупованому Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії". У Євпарторії їм роздали червоні берети.

За словами офіцера Генштабу Збройних сил України Анатолія Штефана, окупований Крим вже перетворився на табір з підготовки майбутніх бойових загонів президента Росії Володимира Путіна.

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Штефан додав, що російські окупанти не втрачають жодної миті для підступної пропаганди та мілітаризації українських дітей та підлітків.

Що таке "Юнармія"? Це Це російський громадський рух , до якого залучають дітей. Характерною ознакою учасників руху є форма та берети червоного кольору. У Росії запевняють, що діти приєднуються до "Юнармії" добровільно.

Що відомо про російську армію в окупованому Криму