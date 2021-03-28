У Криму адвокатів вже два тижні не пускають до затриманого журналіста Єсипенка

Адвокат Олексей Ладін стверджує, що до Владислава Єсипенка не пускають незалежних захисників. Владислав Єсипенко – журналіст "Радіо Свобода" – перебуває у слідчому ізоляторі Сімферополя за підозрою окупантів у шпіонажі.

Захисників не пускають до затриманого ще від 10 березня. Про це адвокат Олексій Ладін розповів під час онлайн-зустрічі об’єднання "Кримська солідарність".

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Чому адвокатів не пускають до Єсипенка

Жоден із незалежних адвокатів не може потрапити до Єсипенка на побачення, щоб з’ясувати його власну позицію. За словами захисника, органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводять цілі операції з недопущення сторони захисту до журналіста. Мета – тиск і "вичавлювання" потрібних окупантам свідчень.

За його словами, в СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відмовляється від інших захисників, окрім адвоката за призначенням.

У мене є основи припускати, що на нього здійснюється як фізичний, так і психологічний тиск із метою отримати потрібні свідчення або для чогось іще,

– розповів Ладін.

Але, як запевнив юрист, адвокати не залишатимуть спроб потрапити на побачення до арештованого.

Як раніше повідомляло видання "Грати", Єсипенка катували струмом, аби "вибити" потрібні свідчення. Співробітники ФСБ начебто одягали Єсипенкові на голову "якийсь предмет", підключали до нього дроти, а тоді вмикали по них струм, поступово збільшуючи напругу.

Що відомо про Єсипенка та його затримання