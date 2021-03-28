У Криму адвокатів вже два тижні не пускають до затриманого журналіста Єсипенка
Адвокат Олексей Ладін стверджує, що до Владислава Єсипенка не пускають незалежних захисників. Владислав Єсипенко – журналіст "Радіо Свобода" – перебуває у слідчому ізоляторі Сімферополя за підозрою окупантів у шпіонажі.
Джерело:"Радіо Свобода"
Захисників не пускають до затриманого ще від 10 березня. Про це адвокат Олексій Ладін розповів під час онлайн-зустрічі об’єднання "Кримська солідарність".
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Чому адвокатів не пускають до Єсипенка
Жоден із незалежних адвокатів не може потрапити до Єсипенка на побачення, щоб з’ясувати його власну позицію. За словами захисника, органи ФСБ разом зі співробітниками СІЗО проводять цілі операції з недопущення сторони захисту до журналіста. Мета – тиск і "вичавлювання" потрібних окупантам свідчень.
За його словами, в СІЗО посилаються на те, що Єсипенко нібито добровільно відмовляється від інших захисників, окрім адвоката за призначенням.
У мене є основи припускати, що на нього здійснюється як фізичний, так і психологічний тиск із метою отримати потрібні свідчення або для чогось іще,
– розповів Ладін.
Але, як запевнив юрист, адвокати не залишатимуть спроб потрапити на побачення до арештованого.
Що відомо про Єсипенка та його затримання
- Владислав Єсипенко – фрилансер української служби "Радіо Свобода". Його затримали у Криму.
- 6 березня в Росії повідомили, що Єсипенко нібито збирав інформацію про місця масового перебування людей і мав в автівці вибухівку.
- Тоді проти журналіста порушили кримінальну справу.
- Сам Єсипенко начебто, за словами окупантів, розповів, що інформацію він збирав за завданням офіцера департаменту Служби зовнішньої розвідки України полковника Кравчука.
- У цому відомстві кажуть: звинувачення – пропагандистська брехня.
- МЗС України вимагає у Росії відпустити Єсипенка.
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