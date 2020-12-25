Для Криму 2020 рік минає з жахливими наслідками для флори та фауни. Крім водойм, які масово висихають, на півострові ще й висока смертність дельфінів.

Протягом 2020 року на Кримському півострові зафіксували рекордну кількість смертей ссавців. Про це Интерфакс розповіла засновниця центру порятунку дельфінів "Безтурботне море" Анастасія Коростельова.

Читайте також В окупованій Ялті планують викачувати воду з озера для постачання в місто

За її словами, у Криму за рік загинув 661 дельфін. Тварини викинулися на берег.

У середньому екологи фіксують 400 – 440 таких інцидентів в рік.

Що означає "дельфін викинувся на берег"? Потрапляння тварини на сушу або мілководдя – як загиблого, так і живого. Статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1 847 випадків.

Викиди живих тварин траплялися рідше в цьому сезоні. Живими знайшли 18 дельфінів, серед них – хворі та ті, які заплуталися в знаряддях рибальства, а також їхні діти з важкими метаболічними порушеннями,

– зазначила Коростельова.

Засновниця центру порятунку також додала, що 4 тварин вдалося успішно звільнити зі сіток, ще 4 надавали медичну допомогу. Про інших, на жаль, стало відомо надто пізно.

Важливо! Екологи попереджають, що намагатися виштовхнути застряглого на суші дельфіна назад у воду не варто. У такому випадку на допомогу тварині повинні прийти фахівці.