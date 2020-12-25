У Криму в 2020 році загинула рекордна кількість дельфінів: сумна статистика
Для Криму 2020 рік минає з жахливими наслідками для флори та фауни. Крім водойм, які масово висихають, на півострові ще й висока смертність дельфінів.
Протягом 2020 року на Кримському півострові зафіксували рекордну кількість смертей ссавців. Про це Интерфакс розповіла засновниця центру порятунку дельфінів "Безтурботне море" Анастасія Коростельова.
Читайте також В окупованій Ялті планують викачувати воду з озера для постачання в місто
За її словами, у Криму за рік загинув 661 дельфін. Тварини викинулися на берег.
У середньому екологи фіксують 400 – 440 таких інцидентів в рік.
Що означає "дельфін викинувся на берег"?Потрапляння тварини на сушу або мілководдя – як загиблого, так і живого. Статистика ведеться з 2017 року, всього за цей період зафіксовано 1 847 випадків.
Викиди живих тварин траплялися рідше в цьому сезоні. Живими знайшли 18 дельфінів, серед них – хворі та ті, які заплуталися в знаряддях рибальства, а також їхні діти з важкими метаболічними порушеннями,
– зазначила Коростельова.
Засновниця центру порятунку також додала, що 4 тварин вдалося успішно звільнити зі сіток, ще 4 надавали медичну допомогу. Про інших, на жаль, стало відомо надто пізно.
Поділитися новиною