У кримськотатарських районах Сімферополя понад тиждень немає води

8 лютого 2021 , 23:00
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Джерело:

телеграм "Останній блокпост"

Мешканці кримськотатарських районів Сімферополя ще з 1 лютого перебувають без водопостачання. Окупанти перекрили воду начебто через аварію.

Проросійські бойовики пообіцяли людям привозити воду. Втім востаннє це було ще на початку лютого. 8 лютого водопостачання досі не відновили.

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У яких мікрорайонах немає води

  • Кам'янка,
  • Хошкельди,
  • Біле,
  • Акрополіс.

Люди виживають як можуть – хтось возить воду з джерела, у когось є свердловини. У цілому це проблему не вирішує,
– мовиться у повідомленні.

За даними телеграм-каналу, населення не інформують про ситуацію з ліквідацією аварії. "Жоден з місцевих ЗМІ цю ситуацію не висвітлює, а люди так і продовжують виживати своїми силами".

Проблема водопостачання у Криму

  • Україна припинили водопостачання Криму, коли півострів окупувала Росія. З того часу ситуація в водою тамм значно погіршилася.
  • Окупанти поповнювали запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення ґрунту.
  • Через малосніжну зиму десятки водойм Криму висохли.
  • Мешканці Сімферополя скаржилися, що з їхніх кранів тече коричнева вода. Окупанти ж переконували, що вона "безпечна".
  • Окупанти сподівалися, що танення снігу в горах частково наповнить водосховища. Однак притоки талої води були мінімальні.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава постачатиме воду на півострів лише після його деокупації.