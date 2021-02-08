Мешканці кримськотатарських районів Сімферополя ще з 1 лютого перебувають без водопостачання. Окупанти перекрили воду начебто через аварію.

Проросійські бойовики пообіцяли людям привозити воду. Втім востаннє це було ще на початку лютого. 8 лютого водопостачання досі не відновили.

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У яких мікрорайонах немає води

Кам'янка,

Хошкельди,

Біле,

Акрополіс.

Люди виживають як можуть – хтось возить воду з джерела, у когось є свердловини. У цілому це проблему не вирішує,

– мовиться у повідомленні.

За даними телеграм-каналу, населення не інформують про ситуацію з ліквідацією аварії. "Жоден з місцевих ЗМІ цю ситуацію не висвітлює, а люди так і продовжують виживати своїми силами".

Проблема водопостачання у Криму