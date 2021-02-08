У кримськотатарських районах Сімферополя понад тиждень немає води
Мешканці кримськотатарських районів Сімферополя ще з 1 лютого перебувають без водопостачання. Окупанти перекрили воду начебто через аварію.
Джерело:телеграм "Останній блокпост"
Проросійські бойовики пообіцяли людям привозити воду. Втім востаннє це було ще на початку лютого. 8 лютого водопостачання досі не відновили.
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У яких мікрорайонах немає води
- Кам'янка,
- Хошкельди,
- Біле,
- Акрополіс.
Люди виживають як можуть – хтось возить воду з джерела, у когось є свердловини. У цілому це проблему не вирішує,
– мовиться у повідомленні.
За даними телеграм-каналу, населення не інформують про ситуацію з ліквідацією аварії. "Жоден з місцевих ЗМІ цю ситуацію не висвітлює, а люди так і продовжують виживати своїми силами".
Проблема водопостачання у Криму
- Україна припинили водопостачання Криму, коли півострів окупувала Росія. З того часу ситуація в водою тамм значно погіршилася.
- Окупанти поповнювали запаси з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Це призвело до засолення ґрунту.
- Через малосніжну зиму десятки водойм Криму висохли.
- Мешканці Сімферополя скаржилися, що з їхніх кранів тече коричнева вода. Окупанти ж переконували, що вона "безпечна".
- Окупанти сподівалися, що танення снігу в горах частково наповнить водосховища. Однак притоки талої води були мінімальні.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша держава постачатиме воду на півострів лише після його деокупації.
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