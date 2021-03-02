Сприяв окупації: кримському депутату висунули обвинувачення

Ексдепутату Верховної Ради АР Крим висунули обвинувачення. У 2014 році він сприяв окупації півострова. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі

Щодо експарламентаря Криму відкрили кримінальне провадження по 2 статтям. Його звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

До теми День початку окупації Криму: як змінився український півострів за 7 років

Санкції щодо депутата будуть розглядати у редакції кримінального кодексу на момент скоєння ним цього злочину.

Судові справи щодо інших колишніх кримських депутатів

До Верховної Ради АР Крим входило 99 депутатів на момент окупації півострова. Наразі 87 повідомлено про підозру, а щодо 69 експарламентарів до суду вже скеровано обвинувальні акти.

У 2014 році обвинувачений зрадив присязі на вірність України. Він проголосував за прийняття сепаративних постанов. Цими документами намагались приховати незаконне входження території АР Крим до складу Росії.

Як депутати постановами "передали" Крим Росії