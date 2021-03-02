Сприяв окупації: кримському депутату висунули обвинувачення

Ексдепутату Верховної Ради АР Крим висунули обвинувачення. У 2014 році він сприяв окупації півострова. Тепер йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі
Щодо експарламентаря Криму відкрили кримінальне провадження по 2 статтям. Його звинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
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Санкції щодо депутата будуть розглядати у редакції кримінального кодексу на момент скоєння ним цього злочину.
До Верховної Ради АР Крим входило 99 депутатів на момент окупації півострова. Наразі 87 повідомлено про підозру, а щодо 69 експарламентарів до суду вже скеровано обвинувальні акти.
У 2014 році обвинувачений зрадив присязі на вірність України. Він проголосував за прийняття сепаративних постанов. Цими документами намагались приховати незаконне входження території АР Крим до складу Росії.