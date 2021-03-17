Кримського політв'язня Абдуллаєва катують у російській в'язниці

Політв'язня у справі "Хізб ут-Тахрір" Теймура Абдуллаєва в російській колонії катують. Іншим кримським татарам, які фігурують у цій справі, Росія забороняє говорити у суді рідною мовою.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальну справу. Йдеться про порушення законів та звичаїв війни представниками органів влади на території країни-агресора.

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Знущання над Абдуллаєвим

Правоохоронці встановили: над кримськотатарським активістом систематично знущаються. Російські окупанти систематично вдаються до грубих порушень прав людини.

Теймура Абдуллаєв незаконно тримали в одиночній камері. Його повністю позбавили медичної допомоги та контактів з адвокатами і родичами.

З березня 2020 року він провів в одиночній камері щонайменше 5 місяців. За попередніми даними, співробітники колонії погрожували йому, шантажували, схиляли до співпраці та надання викривальної інформації про інших ув’язнених осіб.

До Абдуллаєва застосовували психологічний тиск та катування. Йому забороняли сидіти або лягати на ліжко протягом дня.

Фігурантів вигнали через кримськотатарську

Суддя у Ростові-на-Дону видалив фігурантів справи Хізб ут-Тахрір із зали засідання за використання кримськотатарської мови.

Теймура Абдуллаєва засудили у грудні 2019 року. Активіст отримав 16 з половиною років в'язниці у справі "Хізб ут-Тахрір".

Фігурант справи Фарход Базаров почав давати свідчення рідною кримськотатарською мовою. Його адвокат пояснив суду, що підсудний погано володіє російською та потребує послуг перекладача.

Суддя вирішив, що політв'язень зловживає своїми правами і видалив його з суду.

Решта фігурантів справи на знак солідарності також вирішили продовжити виступи на кримськотатарській мові. Суддя застосував до них аналогічні санкції.

Йдеться про активістів:

Ремзі Бекирова,

Ризу Ізетова,

Раїма Айвазова,

Шабана Умерова.

Що відомо про "Хізб ут-Тахрір"?